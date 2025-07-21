СБУ нагрянула в еще один антикоррупционный орган Украины

СБУ пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) после масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) пришли с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом говорится в Telegram-канале САП.

«Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне», — говорится в публикации.

Уточняется, что рамках данных мероприятий сотрудники СБУ получили доступ к информации об оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП в рамках расследования многочисленных уголовных дел.

В ведомстве призвали СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить «слив» информации и срыв расследований.

Утром 21 июля стало известно, что Служба безопасности Украины совместно с офисом генерального прокурора проводит обыски у сотрудников НАБУ. Следственные действия идут сразу в нескольких регионах страны.

Детективам Национального антикоррупционного бюро вменяются госизмена, коррупция в интересах олигархов и торговля с Россией. По информации СМИ, СБУ якобы располагает доказательствами влияния российских спецслужб на отдельных сотрудников бюро.

Ранее на Украине по делу о коррупции задержали родственника бизнес-партнера Зеленского.