Посол РФ заявил, что Зеленский образумился после «взбучки» от Трампа, но ненадолго

Украинский президент Владимир Зеленский изменил свое поведение и даже пошел на переговоры с РФ в Стамбуле после «взбучки», которую ему задал президент США Дональд Трамп в Белом доме, однако эффект от этого внушения уже сошел на нет. Об этом в интервью агентству Nova заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

«Получив такой «подзатыльник», Зеленский как бы образумился, послал свою делегацию в Стамбул <...>. Сейчас, когда эффект от той взбучки пропал <...>, и он дал задний ход — переговоры в Стамбуле остановлены», — сказал дипломат.

Он добавил, что помощь Запада не приближает, а отдаляет дату прекращения конфликта, и выразил надежду, что Италия однажды остановит поддержку Киева и будет подталкивать Зеленского к переговорам.

Перепалка Зеленского и Трампа произошла в Белом доме 28 февраля. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.

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