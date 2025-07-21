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В ФРГ заявили, что Россия активизировала разведдеятельность в Германии

Глава немецкой MAD заявила, что РФ активизировала разведдеятельность в ФРГ
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Markus Schreiber/AP

Служба военной контрразведки ФРГ (MAD) фиксирует значительный рост количества попыток шпионажа и диверсий со стороны российских спецслужб. Об этом заявила глава MAD Мартина Розенберг в интервью агентству DPA, передает ТАСС.

«Подход стал более массовым и агрессивным... Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий», — сказала Розенберг.

По ее словам, опасения контрразведки вызывают возможная разведывательная деятельность в отношении военных объектов и важных элементов инфраструктуры в Германии, возможные диверсии на линиях снабжения, кибератаки через интернет и полеты беспилотников, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы.

Глава немецкой контрразведки также добавила, что Россия использует дезинформацию и иные гибридные методы дестабилизации.

До этого DPA со ссылкой на доклад федерального объединения немецкой авиакосмической промышленности (BDLI) сообщило, что в настоящее время Германия не способна эффективно противодействовать деятельности беспилотников, занимающихся шпионажем на ее территории.

Ранее СМИ узнали, кого Мерц хочет назначить главой внешней разведки ФРГ.

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