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СМИ узнали, кого Мерц хочет назначить главой внешней разведки ФРГ

Spiegel: Мерц планирует назначить посла на Украине новым главой внешней разведки
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера на должность главы внешней разведки страны. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Мартин Егер, который сейчас занимает пост немецкого посла в Киеве, должен стать новым главой Федеральной разведывательной службы», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что правительство Германии пока официально не подтвердило эту перестановку. Однако, по информации Der Spiegel, решение о назначении было принято «некоторое время назад».

Также в издании сообщили, что нынешний глава внешней разведки Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане.

Журналисты отметили, что Егер является одним из самых опытных немецких дипломатов, у которого есть успешный опыт работы в кризисных ситуациях. Ожидается, что разведслужбу под его началом ждет значительное увеличение финансирования. До назначения послом на Украине он был главой диппредставительств ФРГ в Афганистане и Ираке.

До этого ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Мерца после его слов об ударе ВС РФ по военным объектам на Украине.

Журналист поинтересовался у канцлера ФРГ, осуждал ли тот подрыв моста в Брянской области, когда там проезжал поезд с мирными жителями. И сам же ответил на свой вопрос, выразив уверенность, что Мерц не осуждал эту атаку Киева, так как является «сторонником этого ужаса».

Ранее Мерц заявил о желании созвониться с Путиным.

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