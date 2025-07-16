В ФРГ заявили, что Германия не может защититься от беспилотников

BDLI: Германия не способна защитить свою инфраструктуру от беспилотников

В настоящее время ФРГ не способна эффективно противодействовать деятельности беспилотников, занимающихся шпионажем на ее территории, пишет DPA. Агентство ссылается на доклад федерального объединения немецкой авиакосмической промышленности (BDLI).

«То, что вражеские шпионские беспилотники часто превосходят полицейские летательные аппараты, не соответствует нашему представлению о себе как о защищенном правовом государстве», — считает исполнительный директор BDLI Мари-Кристин фон Хан.

Она отметила, что органы власти Германии недостаточно тесно сотрудничают в сфере борьбы с БПЛА. Кроме того, по ее мнению, государству следует поддержать разработку новых технологий защиты.

Зимой в Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появлялись неизвестные БПЛА. Шесть беспилотников были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали. В Швезинге, где заметили дроны, находится центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера.

Ранее сообщалось, что Украина получит сотни дальнобойных дронов за счет Германии.