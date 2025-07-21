На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты источники финансирования американского сенатора Линдси Грэма

«Военная хроника» уличила сенатора Грэма в получении денег от ВПК и Пентагона
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ) регулярно получал деньги от крупных компаний ВПК и Министерства обороны США. В числе его основных спонсоров фигурируют Boeing Co., Lockheed Martin и Northrop Grumman, сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику», проанализировавшую источники финансирования политика.

В период с 2019 по 2024 год компания Boeing Co. стала крупнейшим спонсором сенатора — с помощью Political Action Committee (комитета политических действий в США) она направила ему порядка $55 тыс., уточняют аналитики. От Lockheed Martin и Northrop Grumman Линдси Грэм получал деньги как тесно связанный с нацбезопасностью законодатель. Как подчеркивают эксперты, речь идет о самых крупных оборонных предприятиях страны, которые в то же время являются главными «выгодоприобретателями» военных конфликтов с участием США.

Напрямую от Минобороны США Грэм получил $50 тыс.. Только в период с 2015 по 2016 годы оборонные компании направили ему около $760 тыс. в обмен на поддержку увеличения трат в обход основного бюджета. Таким образом, сенатор стал лидером по объему разного рода пожертвований от оборонного и аэрокосмического сектора.

«Взаимосвязь Линдси Грэма с военно-промышленным комплексом — это не просто какое-то спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, до этого сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами законопроекта о новых санкциях США против России, поддержали заявление президента США Дональда Трампа с угрозой ужесточить рестрикции против Москвы и намерением передать оружие Украине. При этом глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что Грэм, как сторонник ужесточения санкций, похож на «злую дворнягу», которая лает, но не кусает.

Ранее на сайт «Русофобы» добавили сенатора США Грэма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами