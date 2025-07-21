Американский сенатор Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ) регулярно получал деньги от крупных компаний ВПК и Министерства обороны США. В числе его основных спонсоров фигурируют Boeing Co., Lockheed Martin и Northrop Grumman, сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику», проанализировавшую источники финансирования политика.

В период с 2019 по 2024 год компания Boeing Co. стала крупнейшим спонсором сенатора — с помощью Political Action Committee (комитета политических действий в США) она направила ему порядка $55 тыс., уточняют аналитики. От Lockheed Martin и Northrop Grumman Линдси Грэм получал деньги как тесно связанный с нацбезопасностью законодатель. Как подчеркивают эксперты, речь идет о самых крупных оборонных предприятиях страны, которые в то же время являются главными «выгодоприобретателями» военных конфликтов с участием США.

Напрямую от Минобороны США Грэм получил $50 тыс.. Только в период с 2015 по 2016 годы оборонные компании направили ему около $760 тыс. в обмен на поддержку увеличения трат в обход основного бюджета. Таким образом, сенатор стал лидером по объему разного рода пожертвований от оборонного и аэрокосмического сектора.

«Взаимосвязь Линдси Грэма с военно-промышленным комплексом — это не просто какое-то спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, до этого сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами законопроекта о новых санкциях США против России, поддержали заявление президента США Дональда Трампа с угрозой ужесточить рестрикции против Москвы и намерением передать оружие Украине. При этом глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что Грэм, как сторонник ужесточения санкций, похож на «злую дворнягу», которая лает, но не кусает.

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