На сайт «Русофобы» добавили сенатора США Грэма

База сайта «Русофобы» пополнилась новыми фамилиями недругов России, сообщает Telegram-канал «Русофобы.ru».

В базу сайта добавили американского политика-республиканца Линдси Олина Грэма, стендап-комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом), российского политического деятеля Ростислава Павлищева, эстонского историка и музейного деятеля Лилла Хеллара, журналиста Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом) и публициста, участника «Форума свободной России» Альфреда Коха.

В Telegram-канале отметили, что эти люди действуют против интересов России.

Ранее на сайт добавили главного редактора издания «Уральская неделя» Тамару Еслямову и автора литературного проекта «Медведевские чтения» Андрея Прошакова.