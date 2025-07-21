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На сайт «Русофобы» добавили сенатора США Грэма

В базу сайта «Русофобы» добавили американского сенатора Линдси Грэма
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База сайта «Русофобы» пополнилась новыми фамилиями недругов России, сообщает Telegram-канал «Русофобы.ru».

В базу сайта добавили американского политика-республиканца Линдси Олина Грэма, стендап-комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом), российского политического деятеля Ростислава Павлищева, эстонского историка и музейного деятеля Лилла Хеллара, журналиста Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом) и публициста, участника «Форума свободной России» Альфреда Коха.

В Telegram-канале отметили, что эти люди действуют против интересов России.

Ранее на сайт добавили главного редактора издания «Уральская неделя» Тамару Еслямову и автора литературного проекта «Медведевские чтения» Андрея Прошакова.

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