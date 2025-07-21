В СПЧ заявили о необходимости введения визового режима с Азербайджаном

Россия после заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева об Украине должна подумать о введении визового режима с Азербайджаном. Такое мнение высказал член совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Так, после откровенно антироссийского выступления Алиева нам нужно подумать о введении визового режима, прежде всего, с Азербайджаном», — написал он.

По его словам, только такими шагами можно «предотвратить возможные более серьезные недружественные действия со стороны наших недругов».

Кабанов также считает, что «старая пластинка со сказками» о дружбе и партнерстве между странами бывшего СССР «уже не просто заела, она лопнула и больше не пригодна к воспроизведению».

Накануне украинская журналистка Елена Курбанова подарила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву нарукавные шевроны бойцов украинской армии. Приняв подарок, он заявил: «Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же»

Ранее Азербайджан отказался участвовать в мероприятии СНГ в Москве из-за конфронтации с РФ.