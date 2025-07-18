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Азербайджан отказался участвовать в мероприятии СНГ в Москве из-за конфронтации с РФ

Азербайджан не стал участвовать в заседании Экономического совета СНГ в Москве
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Азербайджан не стал участвовать в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве в связи с конфронтацией с Россией. Об этом заявило азербайджанское агентство Trend, ссылаясь на дипломатический источник.

«[Первый вице-премьер Азербайджана] Ягуб Эюбов не будет участвовать в мероприятии», — сказал собеседник агентства.

В числе причин отказа азербайджанской стороны называются задержания лидеров диаспоры страны в Екатеринбурге, крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Казахстане и якобы нежелание российской стороны решать проблемы в двусторонних отношениях.

В начале июля заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масю говорил о наличии сил, заинтересованных в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.

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