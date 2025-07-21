В селе Душманы на севере Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера, назвав героями пособников нацистов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.

«В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь «румынских героев» — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года», — сообщил Петрович.

Он рассказал, что работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей. По словам Петровича, на открытии памятника «современные неонацисты и фальсификаторы» утверждали, что установили мемориал «румынским героям», которые якобы отдали свои жизни за освобождение Бессарабии в крестовом походе против большевизма в июле 1941 года.

Поисковик также обратил внимание на то, что открытие памятника проходило под флагом Евросоюза. Петрович отметил, что европейцы пока еще стесняются открыто участвовать в подобных мероприятиях, однако местные хиви (коллаборационисты на оккупированных гитлеровцами территориях) уже прямо сопоставляют современную Европу и возрождающийся при ее поддержке нацизм и фашизм.

«И в эту Европу сегодня насильно пытаются втянуть нашу страну», — возмутился Петрович.

До этого в новом учебнике по истории для молдавских старшеклассников СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны, а распространение коммунизма в Европе назвали одной из причин появления фашизма и нацизма.

Ранее в МИД РФ обвинили власти Молдавии в стремлении обелить фашистского диктатора Антонеску.