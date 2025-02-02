Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в стремлении обелить преступления фашистского режима премьер-министра Румынии Йона Антонеску во время Второй мировой войны. Ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

По словам дипломата, российская сторона рассматривает попытки Кишинева обелить эти преступления «как составную часть последовательно реализуемого режимом президента Молдавии Майи Санду навязанного Западом курса, который ведет к глубинному расколу и ослаблению молдавского общества.

Она также заявила, что молдавские власти действуют в интересах «своих есовских и англосаксонских покровителей», что проявляется и в отказе голосовать за инициированную Российской Федерацией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

В декабре в Молдавии поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну.

Антонеску был румынским фашистским диктатором, который в союзе с Германией вторгся в СССР в 1941 году — тогда Румыния официально оккупировала несколько регионов Советского Союза, в том числе современную Молдавию, а также части Одесской, Николаевской и Винницкой областей УССР. На этой территории румынские войска проводили политику ассимиляции местного населения, а также поддержали устроенный нацистами геноцид русского, украинского и еврейского населения областей.

Ранее посольство РФ в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с попытками оправдания преступлений нацистов в учебниках истории в Молдавии.