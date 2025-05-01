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В молдавском учебнике по истории СССР назвали главным виновником Второй мировой

РИА: в молдавском учебнике СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны
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Михай Карауш/РИА Новости

В новом учебнике по истории для молдавских старшеклассников Советский Союз обвинили в развязывании Второй мировой войны, а распространение коммунизма в Европе назвали одной из причин появления фашизма и нацизма. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого появилось учебное пособие.

По данным агентства, учебник был издан в 2024 году и поступил в школы Молдавии в начале 2025-го. Авторы пособия используют различные методы, чтобы исказить историю.

В частности, в разделе про причины Второй мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата предателя советской военной разведки, который сбежал в Британию, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова. В его словах содержатся утверждения, что СССР является «главным виновником и зачинщиком» войны, а также то, что «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в попытках переписать историю в пользу Третьего рейха. По ее словам, Берлин отказывается признавать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе блокаду Ленинграда, а также оскорбляет потомков жертв нацизма на территории Советского Союза.

Ранее российская разведка раскрыла план Европы по переписыванию истории XX века.

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