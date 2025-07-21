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Президент Абхазии сварил кашу и помолился за урожай на традиционный праздник

Президент Абхазии Гунба сварил мамалыгу и помолился за урожай
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Кадр из видео/Telegram-канал «Акра | Новости Абхазии»

Президент Абхазии Бадра Гунба сварил мамалыгу (кашу из кукурузной крупы) и помолился за урожай на традиционный праздник Ацуныхуа. Об этом сообщает издание «Акра».

Как сообщается, на этот абхазский праздник готовят национальные блюда — абысту (мамалыгу), мясо и другие блюда.

Агентство Sputnik.Абхазия отмечает, что в молитве на праздник Ацуныхуа местные старцы обращаются к богу с молитвой уберечь всех от несчастий в пути или дома и дать хороший урожай крестьянам.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявлял, что в этом году турпоток в Абхазию из России на 20% превысил прошлогодние показатели. Ситуация со скандальным заявлением абхазской чиновницы о нищих туристах из РФ в долгосрочной перспективе не создаст серьезных последствий – путешественники все равно будут туда ездить в силу того, что это пока самое бюджетное направление.

Напомним, в Абхазии уволили начальницу лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России. На резонансное заявление экс-чиновницы отреагировал президент страны Бадра Гунба, ее слова раскритиковали в Совфеде, Госдуме и Российском союзе туриндустрии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Абхазии прокомментировал высказывание сотрудницы минтуризма республики.

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