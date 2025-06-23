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Президент Абхазии прокомментировал высказывание сотрудницы минтуризма республики

Бадра Гунба: недопустимо делить гостей по достатку
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Пресс-служба Президента Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что делить гостей по достатку недопустимо, в республике всегда радовались каждому туристу — это символ мира и возвращения к жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Такое заявление глава Абхазии сделал на встрече с министром туризма Астамуром Логуа при обсуждении ситуации вокруг некорректного высказывания сотрудницы минтуризма республики о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию.

«Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», — добавил Бадра Гунба.

В свою очередь, Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, высказывание которой вызвало волну общественного возмущения, уже освобождена от должности. Министр отметил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырвана из контекста.

Ранее на встрече «Абхазского союза туристов» начальница лицензионного отдела министерства туризма республики Кристина Лакербая сказала, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало широкий резонанс.

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