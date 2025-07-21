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Власти КНР запретили сотруднице банка США покидать страну из-за уголовного дела

МИД: Китай запретил выезд сотруднице банка США в связи с уголовным делом
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Mark Schiefelbein/AP

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин запретил сотруднице американского банка Wells Fargo Мао Чэньюэ выезжать из страны из-за уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Мао Чэньюэ «обязана оказать содействие следствию».

«По имеющейся информации, в отношении Мао Чэньюэ, которая фигурирует в одном из уголовных дел, расследуемых китайскими правоохранительными органами, на законных основаниях были приняты меры по ограничению ее выезда из страны», — поделился Го Цзякунь.

Он добавил, что законные права и интересы сотрудницы американского банка будут обеспечены, а случай подобного правоприменения является единичным.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявляла, что Китай изучает ситуацию с задержанием двух своих граждан на территории Украины и будет защищать их законные права.

Ранее переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским.

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