Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве

МИД: КНР выясняет ситуацию с задержанием в Киеве граждан по обвинению в шпионаже

Китай изучает ситуацию с задержанием двух своих граждан на территории Украины, будет защищать их законные права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает ТАСС.

По словам дипломата, Пекин в настоящее время проводит проверку и изучает ситуацию.

Мао Нин подчеркнула, что если дело касается китайских граждан, Китай будет защищать их законные права и интересы в соответствии с законом.

9 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что в Киеве задержали двух граждан Китайской Народной Республики, которые якобы хотели похитить и вывезти за пределы страны секретную документацию по украинскому ракетному комплексу «Нептун».

Задержаны 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов и его отец, постоянно проживавший в Китае, но периодически приезжавший на Украину. Мужчин обвинили по статье «Шпионаж». Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским.