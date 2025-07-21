Азербайджан создал комиссию для проверки информации

Азербайджан на фоне ухудшения отношений с РФ создал комиссию для проверки данных

Республика Азербайджан на фоне ухудшения отношений с Российской Федерацией создала комиссию для проверки критически важной информации. Об этом сообщает Minval Politika.

Соответствующая комиссия будет состоять из представителей Государственной безопасности и Службы специальной связи.

Отмечается, что орган будет выявлять угрозы, контролировать исполнение азербайджанского законодательства и оценивать принятые меры. В случае нарушений комиссией будут предлагаться «экстренные шаги».

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения азербайджанского президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее Алиев потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL.