Соратник Трампа заявил, что США введут пошлины против покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 100% против тех стран, которые покупают нефть у России, речь идет об Индии, Китае и Бразилии. Об этом в эфире Fox News заявил сенатор Линдси Грэм.

«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — подчеркнул он.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом газета Financial Times писала, что в Европе все же опасаются, что Трамп может вновь поменять свою позицию по Украине.

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.