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Военкоры рассказали о новых беспилотниках ВСУ, которые обходятся без GPS

«Архангел спецназа»: ВСУ применяют новые беспилотники, которые обходятся без GPS
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинская армия начала использовать беспилотники, которые не подключены к GPS, такие дроны ориентируются по загруженным к ним картам и с помощью камеры сверяют свое местоположение по рельефу. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Продолжая говорить об украинских беспилотниках и тому, как они используют наши сотовые сети для ударов, важно упомянуть еще один момент – у ВСУ начали появляться новые БПЛА, которые обходятся без GPS и GSM», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что такие БПЛА летят по загруженным в них картам и по камере сверяют свое местоположение с опорой на местность, дороги и рельеф. Против таких дронов ВСУ отключения сотовой связи и подмена GPS-координат окажутся бесполезны, сообщают блогеры.

Однако у них есть существенный минус: такие беспилотные средства применяются только днем в светлое время в условиях хорошей видимости, отмечается в Telegram-канале.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщал, что средства противовоздушной обороны не смогли перехватить беспилотники во время атаки на Киев из-за сложных метеоусловий.

Ранее украинский пленный сообщил о бегстве во время учений двух офицеров ВСУ в Польшу.

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