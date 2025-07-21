В Южной Корее сообщили о поиске путей нормализации отношений с КНДР

Республика Корея изучает различные способы снизить уровень напряженности и нормализовать отношения с КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского министерства объединения.

«Правительство разрабатывает новую политику и изучает различные шаги в отношении Северной Кореи с целью снизить напряженность на Корейском полуострове и улучшить межкорейские связи», — говорится в заявлении.

10 июля президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал активно восстанавливать связи между Сеулом и Пхеньяном. Он выразил уверенность, что мир между двумя странами является наиболее реалистичным путем к укреплению национальной безопасности.

3 июля Ли Чжэ Мён заявил, что Южная Корея должна стремиться к мирному объединению с КНДР. Глава государства обратил внимание, что попытка одной страны «поглотить» другую может привести к большим потерям.

По его словам, со времен Корейской войны прошло 80 лет — с исторической точки зрения это совсем небольшой срок. Политик не исключил, что объединение Севера и Юга может произойти «и спустя несколько сотен лет».

Ранее в Южной Корее решили отключить пропагандистские громкоговорители, направленные на КНДР.