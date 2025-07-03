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Президент Южной Кореи заявил о возможности объединения с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён допустил объединение с КНДР
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Республика Корея должна стремиться к мирному объединению, Юг и Север могут объединиться и «спустя сотни лет». Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в конституции написано о стремлении к мирному объединению, а не поглощению. Второй вариант может привести к большим потерям, подчеркнул глава государства.

«По возможности нужно признавать существование [друг друга], идти по взаимовыгодному пути», — сказал Ли Чжэ Мён.

Президент указал, что со времен Корейской войны прошло 80 лет, и с исторической точки зрения это небольшой срок. Он допустил объединение сторон «и спустя несколько сотен лет» в случае «восстановления однородности».

В мае КНДР заменила вывеску на «Павильоне объединения» в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны. Табличку со здания, которое использовалось для переговоров Сеула и Пхеньяна, сняли еще в январе 2024 года, а в августе на ее место была установлена новая с надписью «Пханмунгван», что переводится как «Пханмун Холл» по названию пункта, где он расположен.

Ранее в ОДКБ заявили о предпосылках для стабилизации на Корейском полуострове.

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