Южная Корея отключит направленные на КНДР громкоговорители

Военные Южной Кореи приостановили трансляцию пропагандистских передач через громкоговорители на границе с Северной Кореей. Об этом сообщает Би-би-си.

Цель этого шага — «восстановить доверие в межкорейских отношениях и достичь мира на Корейском полуострове», — говорится в заявлении южнокорейских военных.

Пхеньян считает пропагандистские трансляции по громкоговорителям актом войны и в прошлом угрожал взорвать их. Передачи были приостановлены на шесть лет, однако возобновлены в июне прошлого года в ответ на кампанию Пхеньяна по отправке наполненных мусором воздушных шаров через границу на Юг.

В мае КНДР заменила вывеску на «Павильоне объединения» в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны. Табличку со здания, которое использовалось для переговоров Сеула и Пхеньяна, сняли еще в январе 2024 года, а в августе на ее место была установлена новая с надписью «Пханмунгван», что переводится как «Пханмун Холл» по названию пункта, где он расположен.

Ранее журналисты опубликовали обзор северокорейского смартфона Samtaesung 8.