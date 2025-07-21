ERR: в Эстонии просят остановить ликвидацию Центра русской культуры в Таллине

Главы творческих коллективов в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к властям столицы с заявлением о необходимости сохранить организацию. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на обращение.

«Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества», — приводит ERR обращение к властям со стороны творческих коллективов.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что именно страны Балтии и Польша в последние три года выступают «мотором» антироссийской идеологии и авторами санкционных идей.

Ранее в Латвии ограничили госслужащим выезд в РФ и Белоруссию.