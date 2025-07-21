В Эстонии обратились к властям с просьбой не уничтожать Центр русской культуры

Главы творческих коллективов в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к властям столицы с заявлением о необходимости сохранить организацию. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на обращение.
«Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества», — приводит ERR обращение к властям со стороны творческих коллективов.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что именно страны Балтии и Польша в последние три года выступают «мотором» антироссийской идеологии и авторами санкционных идей.
Ранее в Латвии ограничили госслужащим выезд в РФ и Белоруссию.