Политолог назвал страны Балтии «мотором» антироссийских санкций

Именно страны Балтии и Польша в последние три года выступают «мотором» антироссийской идеологии и авторами санкционных идей. Такое мнение в интервью RT высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя угрозы Эстонии заблокировать новый пакет рестрикций против РФ, если он не будет достаточно жестким.

«Есть несколько причин такой активности. Первая — желание выслужиться перед Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. Вторая — показать свое противопоставление Москве. Третья — изобразить из России «большую угрозу», с целью получения преференций со стороны ЕС», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что именно прибалтийские страны передали львиную долю своего имущества на Украину.

9 июля стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, установление более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать самым сильным элементом нового пакета санкций.

Ранее в Латвии ограничили госслужащим выезд в РФ и Белоруссию.