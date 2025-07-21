Политолог: Трамп непублично предложил России и Украине прекратить воздушную войну

Президент США Дональд Трамп непублично предлагает России и Украине прекратить воздушную войну, речь идет о прекращении ударов по тылам. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

«Якобы Трамп и его команда: Рубио, Уиткофф, сейчас в закрытом режиме предлагают России и Украине в качества первого шага прекратить воздушную войну — то есть прекратить удары по тылам», — сообщил он.

При этом эксперт не предоставил источников такой информации.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.