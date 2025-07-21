Эксперт заявил, что в США скоро могут создать политическую партию айтишников

В США в будущем может появиться новая политическая партия, которая объединит в себе представителей IT-сферы, разработчиков и программистов. Об этом РИА Новости заявила доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.

«Можно предположить, что в США рождается новая политическая партия, которая объединяет представителей технологических компаний, разработчиков, инженеров и программистов», — подчеркнула она.

По словам Цветковой, такая партия в перспективе может иметь широкую поддержку со стороны населения.

Представители американского сектора информационных технологий вполне могут заняться созданием такой третьей партии, однако историк не считает, что это будет американский миллиардер Илон Маск.

5 июля Илон Маск объявил о создании политической партии — «Партии Америки».

Маск заявил, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом.