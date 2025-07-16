Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился. Об этом Джонсон рассказал в интервью газете New York Post.

Джонсон заявил, что пытался помирить Трампа и Маска. По его словам, он пытался связаться с предпринимателем после ссоры. Кроме того, президент США «также был не против» этого.

«Я отправил ему (Илону Маску) длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился. Я понял, что отправлял это сообщение куда-то, и он так и не прочитал его», — сказал Джонсон.

Однако он добавил, что ему все же удалось связаться с Маском через третье лицо.

До этого сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс звонили Маску и призывали его прекратить ссору с Дональдом Трампом.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

Ранее Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении из-за публикаций.