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Фон дер Ляйен и Кошта посетят Китай

Глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Кошта отправятся в КНР 24 июля
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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта отправятся в Китай 24 июля. Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что визит осуществляется в соответствии с достигнутыми договоренностями между Китаем и ЕС.

18 июля Евросоюз в рамках новых санкций против РФ ввел ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний.

8 июля Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией и позицию в конфликте на Украине.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

Ранее в Германии испугались передачи данных в Китай сервисом DeepSeek.

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