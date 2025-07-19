СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Корчевникова обвиняют в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в незаконном пересечении государственной границы страны.

На Украине телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года, ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Журналиста обвиняют в том, что он якобы посягает на территориальную целостность Украины, призывая к полному освобождению четырех регионов, которые вошли в состав РФ в результате референдума в 2022 году. Также ему предъявлено обвинение в популяризации специальной военной операции (СВО) и призывах свергнуть конституционный строй Украины или захватить в стране власть.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян.