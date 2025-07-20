Николая Баскова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

По информации агентства, артисту присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Кроме того, певец с 2017 года числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Баскова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, кроме того, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Например, 3 июля ТАСС со ссылкой на Службу безопасности страны сообщил, что гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий были объявлены в розыск на Украине.

Прошлой осенью украинский президент Владимир Зеленский лишил государственных наград Баскова и Филиппа Киркорова, они были лишены звания «Народный артист Украины».

Ранее Григория Лепса объявили в розыск на Украине.