Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и премьер-министра Франсуа Байру (18%) стал самым низким за всю историю Пятой республики. Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop для Journal du Dimanche.

Совокупный показатель дуэта составил 37 баллов — ниже, чем у Франсуа Олланда и Мануэля Вальса (51 балл) в 2014 году. Среди избирателей Макрона поддержка упала до 49%, потеряв 12 пунктов с 2022 года.

«Макрон вошел в историю как первый президент, чей рейтинг опустился ниже 20%. Даже в пик кризиса «желтых жилетов» он составлял 23%», — отмечают авторы исследования.

82% респондентов недовольны Байру, 50% — «крайне недовольны». Резкому падению способствовал законопроект о бюджете-2026, который граждане сочли социально несправедливым.

В январе сообщалось, что рейтинг одобрения президента Франции упал до 21%. В декабре рейтинг Макрона составлял 24%. В январском опросе приняли участие 2001 житель Франции.

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