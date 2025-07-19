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Макрон захотел усилить давление на Россию

Макрон заявил, что Запад усилит давление на Россию
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Франция вместе с другими странами Запада намерена усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе (с другими европейскими странами – «Газета.Ru») мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — отметил он.

По словам Макрона, Франция не прекратит поддержку Украины.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что Макрон своими обещаниями предоставить Киеву французское оружие стремится продемонстрировать США свою значимость.

Водолацкий напомнил, что Франция обладает внушительным оборонным комплексом и способна производить собственное вооружение. При этом все обещания Макрона остаются только «на бумаге», считает депутат.

Ранее в украинской армии назвали приговором слова Зеленского о демобилизации.

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