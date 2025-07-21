Объемы поставок карбамида из РФ в США выросли в два раза из-за пошлин Трампа

Объем поставок карбамида из России в США удвоился после введения президентом Дональдом Трампом 10% импортных пошлин на удобрения из ряда стран. Такие данные приводит The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитику компании StoneX.

В мае на Россию пришлось 64% американского импорта карбамида против показателей до введения пошлин. Пошлины затронули поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за действующих против нее санкций.

«США теперь в большей степени зависят от российского карбамида — удобрения для пшеницы, кукурузы и риса. Это предположительно непреднамеренное последствие пошлин», — отмечает издание.

По данным Бюро переписи США, экспорт России в Америку в мае составил $539,6 млн. Это превышает показатели апреля ($492,1 млн) и марта ($523,5 млн), став максимумом за несколько лет после марта 2023 года ($562 млн).

19 июля газета New York Times писала, что фермеры из США готовятся к возможным издержкам из-за угроз Дональда Трампа ввести пошлины на товары из России, включая важные удобрения.

Ранее эксперт предрек катастрофу в ЕС из-за отказа от российских удобрений.