Спецпредставитель Путина примет участие в Политическом форуме высокого уровня ООН в США

Спецпредставитель Путина Титов будет участвовать в Форуме ООН в Нью-Йорке

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов примет участие в Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) ООН. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Титова.

В программу специального представителя на ПФВУ, который состоится с 21 по 23 июля в Нью-Йорке, войдут выступления на нескольких секциях. Кроме этого, Титов встретится с заместителями генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа и Аминой Мохаммед, помощником генсека ООН по координации деятельности в целях развития Оскаром Фернандесом-Таранко и главой делегации Соединенных Штатов на ПФВУ Джонатаном Шрайером.

14 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что во всемирной организации считают важными любые шаги, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, но подобные меры должны соответствовать международному праву.

Так он прокомментировал угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы в том случае, если РФ и США не договорятся об урегулировании конфликта в течение 50 дней.

Ранее кандидат в постпреды США при ООН сделал заявление о будущем организации.