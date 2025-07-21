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Суд вновь предоставил премьеру Израиля отсрочку от дачи показаний

Дачу показаний Нетаньяху в суде перенесли на сентябрь в связи с его недомоганием
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Ronen Zvulun/Reuters

Окружной суд Иерусалима снова перенес дачу показаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение было принято в связи с его недомоганием, сообщает газета The Times of Israel.

Назначенные на 21 и 22 июля слушания перенесли после того, как пресс-служба министра сообщила о случившемся с ним накануне пищевом отравлении. Адвокат премьера Амит Хадад инициировал перенос слушаний.

«В соответствии с указаниями врачей премьер-министр в течение следующих трех дней будет отдыхать дома и оттуда будет управлять государственными делами», — заявили его представители.

При этом предложение Генпрокуратуры назначить заседания на 23 и 24 июля были отвергнуты судом из-за совпадения в графике с другими слушаниями.

В ноябре 2019 года экс-генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что Нетаньяху предъявлено обвинение по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, которые он, по версии следствия, совершил как на посту главы правительства, так и в должности министра связи. По мнению Мандельблита, в данном деле нет политики, а только верховенство закона.

Ранее сообщалось, что Израилю в Международном суде ООН может быть предъявлено обвинение в геноциде.

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