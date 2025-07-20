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В Британии раскритиковали Трампа из-за его слов о России

Daily Mail: Трамп использует Украину для опосредованной войны с РФ
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Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

Политика администрации США в отношении Украины создает угрозы глобальной стабильности. Такую оценку в авторской колонке для Daily Mail представил обозреватель Питер Хитченс.

В материале утверждается, что действия Вашингтона могут спровоцировать непредсказуемые последствия. Автор ссылается на неподтвержденный эпизод телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, когда американский лидер якобы спросил у президента Украина, почему он не бьет по Москве.

«Россия может расценить возможные удары украинских ракет по своей территории как атаку НАТО», — приводит издание позицию Хитченса.

На прошлой неделе Трамп спросил Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет The Washington Post, лидер США призвал украинского коллегу усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. До этого Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Американский политик даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее экс-помощник Кучмы заявил, что Украина находится в «катастрофическом положении».

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