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Экс-помощник Кучмы заявил, что Украина находится в катастрофическом положении

Соскин: Трамп мощно кинул Зеленского с поставками оружия
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Украина находится в катастрофическом положении: у нее практически не осталось оружия и денег. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube.

По его словам, Запад своими обещаниями о скорой поставке оружия Киеву не предлагает никакой конкретики. Соскин утверждает, что при этом, даже если станет известно, что именно войдет в пакет помощи, доставка оружия на фронт займет слишком много времени. По мнению бывшего советника, это не позволит украинским войскам изменить ситуацию на поле боя.

Среди прочего Соскин также отметил, что президент США Дональд Трамп переложил ответственность за поддержку Украины на Европу.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул [украинского президента Владимира] Зеленского, причём очень мощно. Фактически, все влипли по полной программе», — резюмировал экс-советник.

До этого Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещанного оружия – ракетные комплексы Patriot. Американский политик даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk, их можно будет развернуть позже, если «Трамп захочет еще больше рычагов влияния».

Ранее Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие.

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