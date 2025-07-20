СМИ узнали, что Трамп и Вэнс покинут США во время летнего отпуска

Американские президент и вице-президент Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время летнего отпуска отправятся в Великобританию. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, Вэнс вместе с супругой и тремя детьми прилетят в Лондон в середине августа. Они снимут коттедж и на несколько дней останутся в регионе Котсуолдс на юго-западе Англии, а затем поедут в Шотландию. В это время вице-президент США также хотел бы встретиться с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми, но их графики не совпали.

До этого стало известно, что Трамп, скорее всего, совершит посадку в Шотландии в конце июля или начале августа, где посетит свои поля для гольфа. В местной полиции подтвердили подготовку к возможному к визиту американского лидера. Для обеспечения безопасности политика потребуется собрать до 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Трамп подшутил над Вэнсом из-за носков.