Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в своем Telegram-канале рассказала о том, как ее кот пошел вместе с ней на воскресную службу в церковь.

В публикации она пожелала подписчикам мирного воскресенья, несмотря на множество бедствий, обрушившихся на человечество.

«Сегодня один из моих котов, Хан Кассим, настоял на том, чтобы присоединиться к мессе в нашей прекрасной старой церкви, построенной в 1820-х годах», — заявила Кнайсль.

По ее словам, прихожане тепло улыбались «посетителю на четырех лапах». Экс-министр отметила, что чувствует в России себя желанным гостем, даже не зная многого из традиций православной службы.

До этого Кнайсль заявила, в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе. Экс-дипломат высказала мнение, что сейчас в странах Европы есть проблемы с безопасностью, поэтому некоторые вещи там делать невозможно. Например, спокойно ждать своего поезда на вокзале.

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что ЕС хочет смены власти в России.