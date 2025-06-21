Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о своей жизни в России

Кнайсль призналась, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Европе

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль призналась, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

Экс-дипломат высказала мнение, что сейчас в странах Европы есть проблемы с безопасностью, поэтому некоторые вещи там делать невозможно. Например, спокойно ждать своего поезда на вокзале.

Она добавила, что пока не полностью адаптировалась к жизни в России и у нее есть проблемы с русским языком.

В марте Кнайсль рассказала телеканалу «СПАС» рассказала, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни. Экс-дипломат поделилась, что у нее есть автомобиль, и по возможности она подвозит жителей деревни.

Ранее Кнайсль назвала содержательными положения российского меморандума по Украине.