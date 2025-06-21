На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о своей жизни в России

Кнайсль призналась, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Европе
close
Vadim Ghirda/AP

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль призналась, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

Экс-дипломат высказала мнение, что сейчас в странах Европы есть проблемы с безопасностью, поэтому некоторые вещи там делать невозможно. Например, спокойно ждать своего поезда на вокзале.

Она добавила, что пока не полностью адаптировалась к жизни в России и у нее есть проблемы с русским языком.

В марте Кнайсль рассказала телеканалу «СПАС» рассказала, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни. Экс-дипломат поделилась, что у нее есть автомобиль, и по возможности она подвозит жителей деревни.

Ранее Кнайсль назвала содержательными положения российского меморандума по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами