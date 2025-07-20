«Российская логистика должна страдать»: Зеленский обсудил с Сырским удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Военачальник сообщил лидеру о якобы нанесенных по территории РФ дальнобойных ударах — в частности об «частоте и эффективности дипстрайков» (глубоких или глубинных ударов, которые совершаются во время воздушных атак на дальнюю дистанцию).

«Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны», — заявил глава государства.

В этом же посте Зеленский сообщил, что поручил Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить финансирование производства и поставок беспилотных летательных аппаратов. По его словам, речь идет о дронах для фронта и для защиты украинских городов. Глава государства добавил, что на следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты.

Ранее был опубликован «секретный список» оружия, которое Украина требует от ФРГ.