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Немецкое СМИ опубликовало «секретный список» оружия, которое Украина требует от ФРГ

Газета Bild раскрыла непубличный перечень оружия, которое Украина просит у ФРГ
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Global Look Press

Немецкая газета Bild опубликовала непубличный перечень оружия, которое Украина хотела бы получить от Германии в качестве военной помощи.

Отмечается, что с момента прихода канцлера ФРГ Фридриха Мерца к власти Германия не публикует информацию о поставках нового вооружения Украине, Киев также не публикует соответствующую информацию.

По данным Bild, Украина передала немецкой стороне конкретный список на миллиарды евро. Речь идет о системах ПВО, бронированных транспортных средствах и средствах РЭБ, уточняется в материале.

Согласно списку, Украина заинтересована в четырех новых огневых установках типа IRIS-T, 1500 управляемых ракетах для комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракетах для комплекса малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, Киев просит 200 тысяч 40-мм зенитных боеприпасов для противодействия дронам.

Также Украина просит от Германии предоставить 200 гусеничных машин в различных модификациях, 30 бронированных машин для разминирования и от 20 до 30 инженерных танков типа WiSENT.

До этого президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка продолжит поставки систем ПВО Украине.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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