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В Турции признали пользу для Крыма от присоединения к России

DikGAZETE: Крым стал лучше после присоединения к России, что беспокоит украинцев
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

После присоединения к России Крым стал лучше, что беспокоит украинцев. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

В публикации говорится, что Москва вложила в развитие полуострова значительные средства, и сейчас регион стал «более спокойным и комфортным местом». Кроме того, в статье упоминается повышение экономических возможностей местных жителей, которым стало легче найти работу.

«Сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15–20 лет назад», — отметили в газете.

Из-за этого, как считают в турецком издании, власти Украины хотят сделать все, чтобы нарушить установившиеся на полуострове мир и порядок. В dikGAZETE выразили надежду, что со временем украинцы смогут объективно оценить произошедшие изменения.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись признавать российский статус полуострова, загнал себя в тупик. По его словам, после всего сказанного взять и признать Крым российским для него — все равно что застрелиться.

Константинов также отметил, что Зеленский и его команда — «люди без берегов», из-за чего очень опасны. Политик подчеркнул, что их не волнует Украина, так как они не связаны с этой страной.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

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