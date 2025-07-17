Стало известно о влиянии Мелании Трамп на мировую политику

Первая леди США Мелания способна влиять на траекторию мировой политики, находясь в тени своего супруга президента Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-психотерапевт и научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Эксперт рассказал, что несмотря на публичный образ Трампа «необузданной и самостоятельной фигуры», в семейном кругу он демонстрировал готовность менять свою позицию. Речь идет о компромиссах и тактических уступках, указал он.

«Мелания, подчеркивая дистанцию и избегая прямой конфронтации, создает эффективное поле для влияния, срабатывающего именно благодаря разладу между ними»,— заявил Панкратов.

По его мнению, первая леди США выступает в роли «тихого дирижера», который направляет решения Трампа в нужное русло. Она «не просто не просто спутница, а ключевой фактор, способный повлиять на траекторию мировой политики», констатировал врач-психотерапевт.

Накануне Дональд Трамп заявил о «нейтральности» первой леди Мелании, комментируя ее влияние на решения по конфликту на Украине. По его словам, Мелания хотела бы, чтобы обе стороны перестали нести потери в ходе боевых действий.

Ранее в Британии раскрыли «самого влиятельного лоббиста Украины» в США.