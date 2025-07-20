Президент России Владимир Путин проделал грандиозную работу и поднял страну, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

По словам Карлсона, Путин «проделал грандиозную работу ради России», которая лучше, чем та, которую проделывал любой немецкий канцлер.

«Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что Германия должна ненавидеть своих политиков, однако вместо этого она считает врагом Путина.

Журналист отметил, что экс-канцлер Ангела Меркель «буквально разрушила» Германию, открыв границы страны для огромного потока мигрантов. Карлсон напомнил, что не Путин «завалил парк мусором и заполнил его мигрантами, это была Ангела Меркель», поэтому немцам стоит пересмотреть отношение к своим политикам и президенту РФ.

При этом действующий канцлер Фридрих Мерц «продолжает ухудшать жизнь» граждан ФРГ, считает журналист.

В марте Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет. Он подчеркнул, что Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад, и никто не может утверждать, что это не так. При этом, отметил журналист, за аналогичный период времени жизнь в мегаполисах Соединенных Штатов ухудшилась. Он объяснил такое ухудшение некомпетентными действиями президентов страны.

Ранее Зеленский уличил Карлсона в работе на Путина.