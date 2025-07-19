Стало известно о планах Греции продолжить возить нефть России после санкций

Греческий флот продолжит транспортировать российскую нефть, несмотря на 18-й пакет санкций ЕС, утвержденный 18 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Новые ограничения включают запрет для 105 танкеров так называемого «теневого флота», связанных с поставками российской нефти, и снижение потолка цен с $60 до $47,6 за баррель. При этом греческие судоходные компании, не подпадающие под санкции, сохранят перевозки максимальных объемов. Источники в отрасли подтвердили выполнимость сделок при соблюдении нового ценового лимита.

По данным агентства, греческие суда обеспечивают до 20% перевозок российской нефти, опережая в 2023 году все страны, кроме России. В западных бассейнах лишь греческие и турецкие танкеры остаются доступными для транспортировки. Партнер по санкциям юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон отметил, что, предположительно, для транспортировки российской сырой нефти по контрактам, заключенным до 18 июля, будет установлен 90-дневный период сворачивания.

Аналитики Центра ценовых индексов подчеркнули, что сокращение конкуренции усилит рыночные позиции греческих и турецких перевозчиков, позволяя диктовать условия. На фоне этого нефтяные цены превысили $60 за баррель.

Ранее в России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом.