На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Греции продолжить возить нефть России после санкций

Reuters: Греция сохранит 20% перевозок нефти из России вопреки новым санкциям ЕС
true
true
close
Depositphotos

Греческий флот продолжит транспортировать российскую нефть, несмотря на 18-й пакет санкций ЕС, утвержденный 18 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Новые ограничения включают запрет для 105 танкеров так называемого «теневого флота», связанных с поставками российской нефти, и снижение потолка цен с $60 до $47,6 за баррель. При этом греческие судоходные компании, не подпадающие под санкции, сохранят перевозки максимальных объемов. Источники в отрасли подтвердили выполнимость сделок при соблюдении нового ценового лимита.

По данным агентства, греческие суда обеспечивают до 20% перевозок российской нефти, опережая в 2023 году все страны, кроме России. В западных бассейнах лишь греческие и турецкие танкеры остаются доступными для транспортировки. Партнер по санкциям юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон отметил, что, предположительно, для транспортировки российской сырой нефти по контрактам, заключенным до 18 июля, будет установлен 90-дневный период сворачивания.

Аналитики Центра ценовых индексов подчеркнули, что сокращение конкуренции усилит рыночные позиции греческих и турецких перевозчиков, позволяя диктовать условия. На фоне этого нефтяные цены превысили $60 за баррель.

Ранее в России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами