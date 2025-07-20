На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие города могут перейти под контроль России на новом фронте СВО

Капитан Дандынкин: на новом фронте ВС РФ могут взять под контроль Купянск
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

С открытием нового фронта на севере Харьковской области под контроль ВС РФ могут перейти Купянск и Волчанск. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В ближайшей перспективе, я думаю, это Купянск. Волчанск тоже очевиден. Боевые действия на границе Харьковской области с Донецкой Народной Республикой тоже очень важны. Поэтому растягивание фронта — это хорошо, потому что враг будет перебрасывать резервы, которых у него не очень много. Успехи должны быть, и я ожидаю такие успехи», — заявил Дандыкин.

По его словам, с расширением зоны контроля обстрелы Белгородской области будут сокращаться. Эксперт подчеркнул, что суть зоны безопасности заключается в том, что ВСУ не стреляли по Курской и Белгородским областям, а также ДНР.

До этого журналист Андрей Коц сообщил, что российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области.

По его данным, российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Дегтярное. Этот успех, как отмечается, позволит создать буферную зону на данном участке.

Ранее в Госдуме ответили на призыв немецкого генерала бить по аэродромам России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами