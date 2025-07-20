Капитан Дандынкин: на новом фронте ВС РФ могут взять под контроль Купянск

С открытием нового фронта на севере Харьковской области под контроль ВС РФ могут перейти Купянск и Волчанск. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В ближайшей перспективе, я думаю, это Купянск. Волчанск тоже очевиден. Боевые действия на границе Харьковской области с Донецкой Народной Республикой тоже очень важны. Поэтому растягивание фронта — это хорошо, потому что враг будет перебрасывать резервы, которых у него не очень много. Успехи должны быть, и я ожидаю такие успехи», — заявил Дандыкин.

По его словам, с расширением зоны контроля обстрелы Белгородской области будут сокращаться. Эксперт подчеркнул, что суть зоны безопасности заключается в том, что ВСУ не стреляли по Курской и Белгородским областям, а также ДНР.

До этого журналист Андрей Коц сообщил, что российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области.

По его данным, российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Дегтярное. Этот успех, как отмечается, позволит создать буферную зону на данном участке.

Ранее в Госдуме ответили на призыв немецкого генерала бить по аэродромам России.