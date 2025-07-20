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В Госдуме ответили на призыв немецкого генерала бить по аэродромам России

Депутат Колесник: немцы опьянели желанием закидать Россию ракетами
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AP

Российские военные смогут уничтожить немецкие дальнобойные ракеты Taurus еще на пути из Германии на Украину, а логистические пункты станут законной целью ВС РФ в случае передачи соответствующего оружия ВСУ. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя призывы генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга наносить удары по российским аэродромам и военной инфраструктуре.

По его словам, законной целью России станет уничтожение всей логистической цепочки, а на каком этапе – должно решать военное командование и главнокомандующий ВС президент Владимир Путин.

Колесник напомнил, что ВСУ уже наносили удары по аэродромам в Энгельсе, по стратегической авиации. В ответ Украина получила «массированные удары», указал парламентарий. Он предположил, что Киеву «чего-то не хватает».

«То, что немецкий генерал заявил — он в полной уверенности, что они, сами немцы, не получат обратно вот такую же пилюлю. Но что-то они опьянели желанием закидать Россию ракетами. Но похмелье будет тяжелое», — сказал Колесник.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам. По мнению немецкого военного, удары по российской инфраструктуре позволят помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте.

Ранее в Германии отказались считать, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

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