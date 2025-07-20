Украина хочет взыскать с России миллиарды долларов по газовым спорам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский и глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Киева в рамках подготовки совещания с украинскими послами. По словам президента, на текущий момент уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд.

«Это абсолютно справедливые решения, демонстрирующие ответственность России и «Газпрома», — написал Зеленский.

По его словам, сейчас идет подготовка конкретных шагов по взысканию этих средств, а завтра украинские послы получат соответствующие поручения.

В конце июня в «Нафтогазе» заявили, что компания направила платежное требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 млрд в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В украинской компании подчеркнули, что данная сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов, которые понесла компания.

До этого окружной суд Гааги отказал украинской компании «Жнива» в передаче активов российского энергетического концерна «Газпром». «Жнива» требовала признания и принудительного исполнения решения Запорожского районного суда, который вынес решение о передаче украинской компании активов «Газпрома» на сумму $85 млрд. Однако суд Гааги отклонил ходатайство, признав, что на энергоконцерн распространяется юрисдикционный иммунитет РФ.

Ранее суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом».