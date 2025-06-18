Окружной суд Гааги отказал украинской компании «Жнива» в передаче активов российского энергетического концерна «Газпром». Об этом этом сообщается на сайте суда, пишет ТАСС.

«Жнива» требовала признания и принудительного исполнения решения Запорожского районного суда, который вынес решение о передаче украинской компании активов «Газпрома» на сумму $85 млрд. Однако суд Гааги отклонил ходатайство, признав, что на энергоконцерн распространяется юрисдикционный иммунитет РФ.

В суде отметили, что требования истца не могут быть удовлетворены, поскольку это привело бы к нарушению норм международного права. В инстанции подчеркнули, что коммерческое соглашение между сторонами не лишает «Газпром» защиты, предусмотренной международно-правовым иммунитетом РФ.

Суд не только отклонил иск украинской компании, но и обязал ее возместить «Газпрому» судебные издержки.

10 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству «Газпрома» запретил «Нафтогазу Украины» исполнять решения иностранных судов против российского газового концерна, включая аресты его имущества.

До этого российский суд запретил «Нафтогазу» продолжать рассмотрение дела против «Газпрома» в Международном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать с украинской компании около $150 млн за нарушение запрета, а позже сумма неустойки была увеличена до более чем $1,35 млрд.

Ранее на Украине заявили, что страна потеряла почти половину добычи газа.